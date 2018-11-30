Екатеринбургский Коляда-Театр отметит свой день рождения новой постановкой и капустником

16:55 | 2.12.2018

Фото: ekbfree.ru

В ближайший вторник, 4 декабря, екатеринбургскому Коляда-Театру исполняется 17 лет. Свой день рождения театр отметит премьерой постановки «Оптимистическая трагедия» и театральным капустником.



– 4 декабря в театре пройдут праздничные мероприятия. С 11 часов утра пройдет генеральная репетиция спектакля «Оптимистическая трагедия», вечером - премьера, а в 21-30 - театральный капустник. Затем состоится праздничный фуршет для всех, – написал на своей страничке в социальной сети директор и художественный руководитель театра Николай Коляда. – Спасибо нашим зрителям, всем, кто поддерживал театр эти годы! – поблагодарил он зрителей.



Как отмечает создатель, и бессменный руководитель театра, 2018 год был для «Коляда-Театра» особенным. Увидели свет спектакли «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Горе от ума», «Капсула времени», «Крест, кладбище, камея», «Ветер в усах», «А у вас всё хорошо?», «Киргиз-кайсацкая орда». Театр много гастролировал, принимал участие в разных фестивалях. Только что театр вернулся из поездки по Израилю и Болгарии.



По словам Николая Коляды, 2019 год будет не менее насыщенным. Уже 12 января театр отправится на гастроли в Москву, где три недели будет играть на двух площадках: в театральном центре «На Страстном» и в «Булгаковском Доме». Всего за это время московские зрители увидят 47 спектаклей.



А 1 февраля 2018 года театр переедет в Санкт-Петербург, где 10 дней будет играть на сцене одного из старейших драматических театров России – Александринского театра, и сыграет 20 спектаклей.



Кстати, с 20 декабря в театре начнутся ставшие уже традиционными детские «Новогодние колядки». Продлятся детские праздники до 6 января включительно. Коллектив театра приглашает всех жителей города приходить самим, и приводить детей, для них это будет настоящий праздник.