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15:34 | 2.12.2018
В Краснотурьинске разыскивают без вести пропавшего пожилого человека
Приметы Василия Михайловича: рост 176см., среднего телосложения, лицо овальное, волосы седые короткие, глаза светлые, уши прилегающие, губы тонкие.
Был одет: куртка темно-синего цвета от спецодежды «Русал» либо «Суал», рубаха синего цвета в мелкую клетку, утепленные галоши черного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Судакова В.М. просьба сообщить в МО МВД России «Краснотурьинский» по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 – отдел уголовного розысуа, 8(34383) 3-40-79 – дежурная часть
© «Вечерние Ведомости»
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