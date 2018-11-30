В Краснотурьинске разыскивают без вести пропавшего пожилого человека

15:34 | 2.12.2018

В Краснотурьинске разыскивается без вести пропавший Судаков Василий Михайлович, 02.02.1940 года рождения, который в ночь на 27 ноября ушел из дома в городе Карпинске в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение его не известно.



Приметы Василия Михайловича: рост 176см., среднего телосложения, лицо овальное, волосы седые короткие, глаза светлые, уши прилегающие, губы тонкие.



Был одет: куртка темно-синего цвета от спецодежды «Русал» либо «Суал», рубаха синего цвета в мелкую клетку, утепленные галоши черного цвета.



Если вам что-либо известно о местонахождении Судакова В.М. просьба сообщить в МО МВД России «Краснотурьинский» по телефонам: 8 (34383) 3-34-33 – отдел уголовного розысуа, 8(34383) 3-40-79 – дежурная часть