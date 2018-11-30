Столица Урала на предстоящей неделе отметит день святой Екатерины

14:41 | 2.12.2018

Фото: Екатеринбургская епархия

В предстоящую пятницу, 7 декабря, в Екатеринбурге пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню святой Екатерины - Небесной покровительницы города. В центре из-за крестного хода будет временно ограничено движения транспорта.



В пятницу утром в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Розы Люксембург, 57 состоится архиерейская Божественная литургия, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Затем по центральным улицам пройдёт общегородской крестный ход.



Вечером в Свердловской государственной академической филармонии на улице Карла Либкнехта, 38А вручат премии главы Екатеринбургской митрополии.



После торжественной церемонии в филармонии состоится концерт оркестра Pratum Integrum.