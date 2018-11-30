В Екатеринбурге подписана Парижская декларация о борьбе с ВИЧ

Вчера, 1 декабря, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и региональный директор ЮНЭЙДС (программа ООН по противодействию распространения ВИЧ и СПИДа) Виней Салдана подписали Парижскую декларацию — документ об усилении борьбы с ВИЧ-инфекцией, об этом сообщает агентство «URA.RU».Напомним, что 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, и Виней Салдана специально прилетел в Екатеринбург для подписания декларации.— То, ради чего я приезжал в Екатеринбург, состоялось. Екатеринбург стал первым городом в России, который подписал Парижскую декларацию. Я очень рад этому, — сказал «URA.RU» Виней Салдана. — Мы надеемся, что Екатеринбург станет первым из многих городов России, которые впоследствии присоединятся к этой инициативе, что сможет изменить траекторию развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, — добавил он.Есть правда одно маленькое «но», не ясно, откуда город получит финансирование на мероприятия предусмотренные декларацией, конкретных предложений о выделении дополнительного финансирования для борьбы с эпидемией из бюджета города, области или Федерации пока не прозвучало.Всё дело в том, что подписав Парижскую декларацию, Екатеринбург берёт на себя обязательство сделать все, чтобы к 2020 году достигнуть показателей 90×90×90. Цифры эти означают, что 90% всех жителей должны тестироваться на ВИЧ, 90% зараженных должны получать лечение и у 90% из них должна быть нулевая вирусная нагрузка, то есть вирус у них должен быть полностью подавлен.— Достигнуть этих показателей за оставшиеся два года Екатеринбургу будет очень и очень трудно, но никогда не поздно начать делать правильные вещи, — пояснил агентству «URA.RU» Салдана.Стоит отметить, что по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже к 2030 году в мире удастся остановить эпидемию ВИЧ.