В Екатеринбурге на Уктусе появится трасса для скоростного спуска на коньках

13:55 | 2.12.2018

Фото: Федерация скоростного спуска на коньках

После новогодних каникул в Екатеринбурге на Уктусе начнут строить специальную трассу для этапа чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice.



Чемпионат мира начнётся уже 7-8 декабря. География Red Bull Crashed Ice 2018-2019 охватывает несколько стран: Японию, Австрию, Финляндию, США и Канаду. В России соревнования пройдут в Санкт-Петербурге 26 января и в Екатеринбурге - 16 февраля.



Новая трасса для скоростного спуска на коньках позволит участникам чемпионата мира разгоняться до 70 км/ч.