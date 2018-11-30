На Свердловской трассе ГАИшники помогли рожающей женщине добраться до больницы

11:18 | 2.12.2018

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Вчера, 1 декабря, на дороге Екатеринбург - Шадринск - Курган недалеко от деревни Белоносово к представителям ДПС обратился мужчина, в машине у которого сидела беременная жена. Вскоре у неё должны были начаться роды.



Командир взвода ОБ ДПС ГИБДД откликнулся на зов о помощи и на патрульной машине с сиреной сопроводил супругов до города Каменск-Уральский. Там роженицу посадили в «скорую помощь» и доставили в больницу.



Роды женщины прошли успешно.