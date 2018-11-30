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09:12 | 2.12.2018

Несколько улиц Екатеринбурга сегодня перекроют из-за полумарафона

Сегодня, 2 декабря, в Екатеринбурге пройдёт Зимний полумарафон «Европа - Азия», из-за чего в центре города закроют для движения несколько улиц.

В этом году на участие в полумарафоне заявились почти две тысячи человек. Горожане в 10:25 побегут от ККТ «Космос» по набережной вокруг городского пруда.

С 9:00 до 14:00 будет остановлено движение по улице 8 Марта на участке от проспекта Ленина до улицы Антона Валека. Также будет перекрыта улица Ельцина до Челюскинцев.

Несколько улиц Екатеринбурга сегодня перекроют из-за полумарафона

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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