Несколько улиц Екатеринбурга сегодня перекроют из-за полумарафона

Сегодня, 2 декабря, в Екатеринбурге пройдёт Зимний полумарафон «Европа - Азия», из-за чего в центре города закроют для движения несколько улиц.В этом году на участие в полумарафоне заявились почти две тысячи человек. Горожане в 10:25 побегут от ККТ «Космос» по набережной вокруг городского пруда.С 9:00 до 14:00 будет остановлено движение по улице 8 Марта на участке от проспекта Ленина до улицы Антона Валека. Также будет перекрыта улица Ельцина до Челюскинцев.