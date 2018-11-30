Свердловский «Автомобилист» на выезде разгромил «Барыс»

10:09 | 2.12.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Вчера, 1 декабря, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Астане одержал яркую победу в матче против местного клуба «Барыс». Счёт поединка 2:7.



В составе уральской команды выделились Александр Кучерявенко, Артём Гареев и Анатолий Голышев. Также дублями отметились Стефан Да Коста и Найджел Доус. Авторами гостей среди хозяев льда стали Павел Акользин и Кёртис Волк.



«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и имеет в запасе 57 очков. Первое место за «ЦСКА» с 60 очками.



Напомним, выездная серия уральцев завершилась. Сейчас команда возвращается в Екатеринбург и уже в пятницу, 7 декабря, встречает хабаровский «Амур».