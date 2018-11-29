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22:46 | 1.12.2018
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Обратной дороги нет: стали известны результаты голосования за новое имя для аэропорта в Екатеринбурге
Итак, предварительно известно, что из 120 тысяч человек (во всем Екатеринбурге живет почти полтора миллиона человек) за Бажова проголосовали 34% населения уральской столицы, Георгий Жуков набрал 33% голосов, а Акинфий Демидов взял 32%.
Теперь организаторы конкурса будут считать голоса, отданные за тот или иной вариант при волеизъявлении в аэропортах и на бортах воздушных судов. Подведение окончательных итогов займет несколько дней, которые необходимы для обработки всех анкет, поступающих из регионов, и сведения статистики по всем платформам, на которых проводилось голосование.
Победителей конкурса планируется объявить в эфире телеканала «Россия-1».
Напомним, формальными инициаторами проекта стали Общественная палата РФ и глава министерства культуры Владимир Мединский. Однако сейчас неформальным организатором акции принято считать администрацию президента
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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22:46 | 1.12.2018
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