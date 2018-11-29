В Екатеринбурге попавшие в ДТП на Фурманова мама с ребёнком начали самостоятельно дышать

20:34 | 1.12.2018

Фото: pravda.urfo

Пострадавшие в резонансном ДТП на Фурманова мама с ребёнком начали самостоятельно дышать. 29-летнюю женщину и её двухлетнего сына отключили от аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает отец семейства Павел Норицын.



«Катя дышит сама полностью. Большая молодец, – пишет в социальных сетях Павел. – Предстоит ещё операция на позвоночнике и большой период реабилитации. Саша (имя ребенка изменено. – Прим. ред.) тоже сам дышит. Перевели в травматологию, я лег с ним. Для выводов и прогнозов пока рано. Операция была сложнейшая, а период восстановления идёт медленно. Консервативное лечение и терапия. Положительная динамика есть».



Также на днях из реанимации выписали третьего пострадавшего в том ДТП – 37-летнего екатеринбуржца Андрея Медведева. Мужчине также предстоит перенести ещё несколько операций. По словам его жены, врачи буквально собрали его по частям.



Виновником резонансного ДТП стал 50-летний Владимир Пузырёв, которого уже на следующий день отправили в СИЗО, где он пробудет как минимум до 13 января. В то роковое ДТП мужчина был за рулём без водительских прав. Как выяснилось позже, Пузырёв лишён права садиться за руль на пожизненный срок из-за неврологического диагноза.



Сам Пузырёв причину аварии объясняет тем, что спутал педали тормоза и газа, когда его подрезали. Однако многие, кто следит за развитием этой истории, уверены: молодую маму с коляской водитель сбил нарочно.