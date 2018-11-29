Дочь уральского политика Алексея Багарякова выбыла из шоу «Голос»

18:20 | 1.12.2018

Фото: скриншот с видео

Дочь экс-чиновника, бывшего замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексея Багарякова Арина выбыла из шоу «Голос». Девушка не справилась с этапом «Поединки» и проиграла своему партнёру Томасу Грациозо.



В дуэте с ним она спела песню Адель Set Fire it the Rain. Молодой человек вёл себя на сцене более раскрепощённо, чем Арина, чем и подкупил жюри. К тому же эксперты оценили его вокальные данные на порядок выше.



[youtube=http://veved.ru/uploads/posts/2018-12/1543669967_30c773e7-79a0-4087-9381-f442d721ee42.jpeg]



Но, несмотря на это, дуэт Багаряковой и Грациозо состоялся. Это отметил один из членов жюри Константин Меладзе.



«Это был неожиданный и парадоксальный дуэт. И вместе с тем мне очень понравилось. Казалось, что Томас сдует Арину своей мощью, но Арина настолько трогательно и нежно ему сопротивлялась. Это было так женственно и точно! И Томас, конечно, блестяще ее опекал и берег. Прямо сложно сказать, кто из них был лучше», — высказал он свое мнение.



Выбор в пользу Грациозо сделала Ани Лорак. Попрощалась с жюри и зрителями девушка необычно: «Так, ну чё, короче, мне тут понравилось. Тут было реально прикольненько, я заценила обстановочку. Это был необычный опыт для меня. Всем спасибо, всем респект».



Напомним, Алексей Багаряков стал «опальным» чиновником после того, как провалил кампанию по выборам мэра Екатеринбурга в 2013 году.



Видео: Первый канал