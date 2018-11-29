Особая служба: свердловский ОМОН отмечает 30-летие

1 декабря - день создания ОМОН на Урале. Отряд стал одним из первых в стране. Сегодня бойцы и ветераны подразделения, семьи погибших сотрудников собрались вместе, чтобы отметить круглую дату - 30 лет ОМОН. Сейчас перед отрядом мобильным особого назначения стоят все те же задачи: охрана общественного порядка, противодействие терроризму, силовая поддержка при задержаниях.Командир ОМОН Екатеринбурга Эдуард Коряков отметил: «Только за 2018 год бойцы отряда помогли задержать 80 опасных преступников, изъяли килограммы наркотиков. Кроме того, ОМОН продолжает нести службу на Северном Кавказе».Отличившиеся сотрудники получили награды и поощрения от полпреда, губернатора и руководства Росгвардии.