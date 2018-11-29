В Свердловской области двое парней напали на таксиста и ограбили его

17:12 | 1.12.2018

Фото: news.ru

В Невьянске двое парней 1997 года рождения напали на таксиста и ограбили его машину. Инцидент произошёл вчера, 30 ноября.



Как сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области, конфликт между таксистом и двумя пассажирами произошёл спонтанно. В ходе разборок парни ударили водителя по голове. В страхе за свою жизнь мужчина выскочил из машины, прихватив с собой ключ зажигания.



Вернувшись к месту нападения с полицейскими, хозяин автомобиля обнаружил пропажу документов.



Злоумышленников задержали в районе улицы Кировградской. Один из парней ранее имел судимость за имущественное преступление. Оба доставлены в полицию.