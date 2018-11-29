В Екатеринбурге суд арестовал известного уральского «телеграмера» Александра Устинова

16:26 | 1.12.2018

Фото: 66.ru

Сегодня, 1 декабря, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел вопрос о мере пресечения автору Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александру Устинову, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, и принял решение о его аресте.



Обвинение потребовало ареста Устинова. По версии следствия, Александр Устинов через курьера получил от представителя завода «Вентпром» 1,75 млн рублей за снятие с принадлежащего ему сайта материала клеветнического характера о деятельности предприятия, а 29 ноября, в момент задержания Устинова сотрудниками полиции возле «Хаятта», должна была состояться передача еще 6 миллионов рублей.



Как заявил суду следователь, Александр Устинов не имеет регистрации по месту жительства, не обременён семейными отношениями, кроме того, имеет явную склонность к противоправной деятельности, мало того, он пытался уничтожить улики и скрыться во время его задержания.



«Не женат, не зарегистрирован по месту проживания, склонен к противоправной деятельности, о чем говорят многочисленные административные правонарушения в области безопасности дорожного движения. Он предпринял попытку скрыться от следствия во время обыска по месту проживания и попытался перегрызть зубами флеш-накопитель с доказательствами», — заявил суду представитель следствия.



Как стало понятно из выступления следователя, один из предполагаемых сообщников Устинова — программист Антон Старк — начал активно сотрудничать со следствием и дает признательные показания.



Сам Устинов заявил в суде, что считает всё случившееся провокацией в отношении себя. По его словам, за неделю до задержания на его электронную почту пришло письмо с приглашением на встречу в отеле «Хаятт». «У меня есть подозрение, что мне пытались вручить деньги, наличные. Видимо, когда этого не произошло, то меня уже «приняли», как будто я когда-то что-то совершил там», — сказал он.



Кроме того, он отметил, что не имеет отношения к клеветническим публикациям на портале ustav.net, то есть к тому, в чем его обвинил «Вентпром».



«Домен ustav.net был продан вместе с ООО Ивану Бесценному. Технического доступа к сайту у меня не было, пока сам Бесценный не начал меня шантажировать тем, что испортит отношения со мной и моими клиентами. В связи с чем потребовал купить сайт сначала за 300 тысяч рублей, потом опустил цену до 150 тысяч. И сделка о купле-продаже домена состоялась вот буквально недавно, я его приобрел. О его отношениях с АМЗ „Вентпром“ я понятия не имею. Более того, есть люди, которые подтвердят, что он меня на встречи с „Вентпромом“ звал, а я от них отказывался, потому что эти разговоры были ни о чем, я смысла в них не видел. И наш телефонный разговор это подтверждает», — сказал Устинов.



На сегодняшний день статус Ивана Бесценного, о котором говорит Устинов и который был задержан вчера, 30 ноября, в Тюмени, до сих пор не ясен.



Кроме того, Устинов заявил, что готов на сотрудничество со следствием, но только в присутствии адвоката. Он также заявил, что не считает причастным ко всему произошедшему программиста Антона Старка.



В свою очередь адвокат Александр Кулешов, защищающий Устинова, попросил суд избрать меру пресечения в отношении его подзащитного в виде домашнего ареста или залога в 1 миллион рублей.



Суд, выслушав доводы сторон, нашёл более убедительными и соответствующими действительности доводы обвинения и вынес решение об аресте Александра Устинова на 1 месяц и 27 суток с момента оглашения данного решения, до 27 января 2019 года.