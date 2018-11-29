В Челябинске задержали мужчину, который по дороге в Екатеринбург погубил пятерых человек

15:45 | 1.12.2018

Фото: 1obl.ru

Сегодня сотрудники южноуральской полиции изберут меру пресечения водителю, который прицепом от фуры убил пятерых человек на трассе Челябинск — Екатеринбург.



ДТП произошло позавчера, 29 ноября. Держа курс на Екатеринбург, водитель фуры марки «Вольво» ехал по двусторонней дороге. Вероятно, впереди него ехал нерасторопный водитель, поэтому виновник аварии решил обогнать его. По классике мужчина вылетел на встречную полосу.



Своим прицепом, который, вероятно, на повороте кабины занесло, водитель зацепил сразу три машины. Тогда в страшном ДТП погибли пять человек — пассажиры и водитель одной из машин.



Сегодня мужчине избирают меру пресечения — срок, который ему придётся провести в неволе до выяснения настоящих причин смертельного ДТП. На данный момент водителя фуры обвиняют по статье 264 УК РФ.