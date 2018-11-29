Фестиваль «Кинопроба» стартует в Екатеринбурге

14:51 | 1.12.2018

Фото: kudago.com

Сегодня в Екатеринбурге стартует традиционный фестиваль кино «Кинопроба». Пять дней подряд все желающие смогут в режиме нон-стоп посмотреть самые яркие новинки отечественного и зарубежного кинематографа и проходить практикумы и воркшопы. Финальным аккордом фестиваля будет съёмка фильма об уральской столице. Мероприятие проходит в Доме кино.



В этом году на «Кинопробу» приехали представители различных кинематографических школ со всего мира — из Испании, Германии, Польши, Индии, Китая, Ирана и других стран. На суд екатеринбуржцев они вынесут свои последние игровые, неигровые и анимационные работы. Отметим, участие в фестивале принимают не только опытные киноделы, но и студенты и выпускники лучших кинематографических вузов России — ВГИКа, Высшей школы режиссёров и сценаристов, СПбГИКиТа и Московской школы кино, а также учащиеся французской школы анимации Supinfocom Rubika, немецкой Академии медиаискусств Кёльна и других иностранных школ.



Помимо просмотра кино, у талантливых сценаристов, режиссёров и операторов будет возможность поучаствовать в съемках фильма про Екатеринбург. За 5 дней под руководством известного режиссера и продюсера Андрея Сильвестрова они снимут фильм-эксперимент «Екатеринбург как сон».