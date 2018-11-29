Стала известна дата выхода в прокат фильма с Мисс Екатеринбург в главной роли

13:29 | 1.12.2018

Екатеринбургская модель Ирина Антоненко, которая в 2009 году стала самой красивой девушкой Екатеринбурга, а ещё через год заполучила титул Мисс Россия, сыграла главную в отечественном новогоднем триллере «Отрыв». В прокат фильм выйдет уже 24 января.



По сюжету ленты компания друзей планирует отметить Новый год в горах. С собой у выдумщиков традиционный новогодний инвентарь: ёлка, как положено, с гирляндами, бенгальские огни и совместные фотографии. На фуникулёре компания передвигается в сторону нужной горы, но неожиданно подъёмник останавливается. Короткое замыкание, неожиданно смерть и понижение температуры. Когда ребят спасут — непонятно. В подвешенном состоянии фуникулёра и духа компания друзья рискуют замёрзнуть насмерть.



Трейлер фильма уже появился в публичном доступе.



[youtube=https://m.youtube.com/watch?v=tAZQBiPSw7U&time_continue=90]



Отметим, прошлым летом Ирина Антоненко стала профессиональной актрисой — она получила диплом ГИТИСа. Затем стало известно, что она дебютирует в театре Сергея Безрукова и сыграет в остросюжетном фильме про русский бильярд.



Фото, видео: фильм «Отрыв» / vk.com