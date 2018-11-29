В Нижнем Тагиле задержана женщина с героином

12:21 | 1.12.2018

Как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, ночью 30 ноября в 01:40 на улице Тельмана в Нижнем Тагиле сотрудниками подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков была задержана ранее судимая женщина 1972 года рождения, у которой было обнаружено и изъято наркотическое вещество – героин массой 6,45 грамма.



Для каких целей, на продажу или для собственного употребления, у женщины при себе находился наркотик, не сообщается.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.