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12:21 | 1.12.2018

В Нижнем Тагиле задержана женщина с героином

Как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, ночью 30 ноября в 01:40 на улице Тельмана в Нижнем Тагиле сотрудниками подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков была задержана ранее судимая женщина 1972 года рождения, у которой было обнаружено и изъято наркотическое вещество – героин массой 6,45 грамма.

Для каких целей, на продажу или для собственного употребления, у женщины при себе находился наркотик, не сообщается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

© «Вечерние Ведомости»

 


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