Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 30 ноября 2018 года

11:58 | 1.12.2018

За прошедшие сутки с 08:00 30 ноября 2018 года до 08:00 01 декабря 2018 года на территории Свердловской области зарегистрировано 294 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 108 противоправных деяний. Из них: два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, пять грабежей, 32 кражи чужого имущества, в том числе одна квартирная, три неправомерных завладения автотранспортом, 19 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 13 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло девять ДТП с пострадавшими, в которых 24 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних.



За минувшие сутки на территории области проведено 10 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 7 000 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 126 сотрудников полиции, 4 сотрудника ОВО Росгвардии, три бойца ОМОН Росгвардии, 92 сотрудника частных охранных предприятий, 110 волонтеров и 20 членов ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.