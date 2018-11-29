В Свердловской области появилось ещё одно ведомство по борьбе с коррупцией

11:09 | 1.12.2018

Новое ведомство создано в составе администрации губернатора Свердловской области. Указ о создании департамента противодействия коррупции и контроля подписал вчера, 30 ноября, губернатор региона Евгений Куйвашев. Документ опубликован на портале правовой информации.



Как следует из документа, антикоррупционное ведомство будет действовать самостоятельно – вне структуры аппарата главы региона и правительства. Кто возглавит новую структуру – пока не известно. Однако в настоящий момент контроль за созданием и дальнейшей работой департамента возложен на вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерия Чайникова.