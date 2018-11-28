В Черёмухово загорелась квартира в пятиэтажном доме

21:32 | 30.11.2018

Фото: Александр Зайцев, Областная газета

В посёлке Черёмухово в Североуральском городском округе сегодня днём в пятиэтажном доме огнём было охвачено 20 квадратных метров жилья. Очаг возгорания зафиксирован в квартире на пятом этаже.



Как сообщают в пресс-службе МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 11 человек личного состава.



Из здания эвакуировали 22 человека, среди которых шесть детей. Двух людей спасли из огня.