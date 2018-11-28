Город встал: в Екатеринбурге девятибалльные пробки на дорогах

Сегодня, 30 ноября, в Екатеринбурге парализовано автомобильное движение на нескольких улицах. Больше всего пробок в центре города. Сервис «2ГИС» показывает 9 баллов.Самыми загруженными оказались проспект Ленина, улицы Луначарского, Малышева, Куйбышева и 8 Марта. Также большие пробки образовались на Фурманова, Щорса, Смазчиков, Серафимы Дерябиной, Карла Либкнехта и Первомайской.Напомним, рекорд в 10 баллов был установлен в прошлую пятницу, 23 ноября.