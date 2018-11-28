Меру пресечения Александру Устинову определят 1 декабря

20:18 | 30.11.2018

Фото с личной страницы Александра Устинова в «Фейсбуке»

Завтра, 1 декабря, на заседании Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга будет определена мера пресечения задержанному накануне «медиаменеджеру» и создателю популярных телеграм-каналов Александру Устинову. По данным издания, заседание назначено на 10:00. Источники сообщают, что следователь (расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, занимается ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области) будет ходатайствовать об аресте Устинова.



Напомним, что Александр Устинов был задержан 29 ноября около гостиницы «Хаятт» в Екатеринбурге сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области при оперативном сопровождении ФСБ РФ. Обсуждается, что за его задержанием стоит генерал-полковник в отставке Михаил Кийко, про которого на подконтрольных группе Устинова информресурсах размещались порочащие и не соответствующие действительности данные.