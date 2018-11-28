Областной суд оставил в силе приговор женщине, которая зарезала своего мужа-футболиста

19:40 | 30.11.2018

Фото: личный архив супругов

Суд Свердловской области оставил без изменения приговор 44-летней женщине, зарезавшей своего молодого мужа-футболиста. Екатеринбурженке грозит восемь лет колонии.



По версии следствия, конфликт произошёл между супругами на почве наркотического опьянения мужчины. Жена, будучи беременной, настаивала на лечении. Муж отказался, после чего свердловчанка ударила его кухонным ножом в грудь, проткнув лёгкое и сердце.



Отметим, женщина своей вины не признаёт и утверждает, что супруг сам напоролся на нож.