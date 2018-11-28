Силовики задержали в Тюмени помощника Александра Устинова

20:06 | 30.11.2018

Фото: со страницы Ивана Бесценного в Facebook

Буквально несколько часов назад в Тюмени сотрудники правоохранительных органов задержали помощника «медиаменеджера» Александра Устинова Ивана Бесценных. Информация, что он был задержан накануне, не соответствовала действительности.



Как стало известно veved.ru, Бесценных во время задержания Устинова находился в соседнем регионе и, после того как ему сообщили о задержании своего руководителя, предпринял попытку скрыться, в связи с чем с ним не могла связаться даже родная мать, которая забила тревогу.



В ближайшее время Бесценных будет доставлен под конвоем в Екатеринбург, где будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения, а также определена мера пресечения. Не исключено, что в его случае суд ограничится домашним арестом, поскольку молодой человек, исходя из характеризующих его качеств, готов к сотрудничеству со следствием.