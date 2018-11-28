Непобедимая шаурма: киоск около ДИВСа не смогла победить даже прокуратура

19:06 | 30.11.2018

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга оказалась бессильна в борьбе с самовольно установленными павильонами с шаурмой. Региональный координатор проекта «Единой России» Народный Контроль» Дмитрий Чукреев второй год борется с ларьком рядом со станцией метро Динамо. Только за 2017 год его трижды демонтировали, но он появлялся вновь. Крайний раз нелегальный павильон сносили в начале марта 2018 года, но в октябре киоск с шаурмой появился снова. После этого Дмитрий Чукреев написал обращение в прокуратуру по факту самовольного занятия земельного участка, вот только результат оказался нулевой.



– В ходе проверки сотрудники прокуратуры выехали на место, но на момент осмотра павильон неожиданно оказался закрыт, в связи с чем не удалось установить, кто его разместил. Я живу в этом районе, регулярно там проезжаю, и как я считаю, павильон не работал именно в тот день, когда проходила проверка. Может это конечно все случайность, и мне хочется верить, что прокуратура хотела найти и наказать нарушителя, но в реальности киоск продолжает работать, никто к ответственности не привлечен», – говорит Дмитрий Чукреев.



В связи с тем, что павильон оказался закрыт, «оснований для принятия решения о проведении проверки не имеется», – сказано в ответе прокуратуры на обращение общественника за подписью заместителя прокурора района Николая Удалова (в прошлом работал в отделе по надзору за соблюдением прав предпринимателей областной прокуратуры).



Материалы проверки по фактам возможного нарушения земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства надзорное ведомство направило в отдел полиции №11 и в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Напомним, что в начале ноября глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился полностью очистить город от киосков и прочих объектов нестационарной торговли к 2022 году. Исключение чиновник согласился сделать лишь для павильонов по продаже мороженого и печатной продукции.