Военнослужащий Росгвардии удостоился награды за спасение свердловчанина

Накануне на базе ГУ МЧС России по Свердловской области состоялась церемония награждения граждан, отличившихся спасением людей - «Созвездие мужества».Одним из награжденных стал водитель стрелкового батальона Росгвардии Уральского округа Сергей Иванкович. Прошедшим летом, находясь на отдыхе, на берегу Верхне-Нейвинского он заметил, что одному из рыбаков в лодке стало плохо.«Я обратил внимание, что мужчина перевалился за борт лодки, голова его погружена в воду. Я сразу понял, что человеку стало плохо, и он явно находится без сознания. Не раздумывая, на весельной лодке я догреб до него, вытащил мужчину из воды и позвонил в службу спасения. Оказалось, что у него случился инсульт», - рассказал Иванкович.В результате решительных действий пострадавший остался жив. Медаль «За спасение погибающих на водах» спасителю вручил руководитель ГУ МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Виктор Теряев, сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.