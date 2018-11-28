В Горноуральском ГО прокуратура добилась выплаты заплаты сотрудникам МУПа

17:58 | 30.11.2018

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В Горноуральском городском округе по требованию прокуратуры погашены долги по зарплате перед 159 сотрудниками МУП «Пригородная компания выработки тепловой энергии».



Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, за октябрь 2018 года на предприятии образовалась задолженность перед работниками на сумму более двух миллионов рублей.



По факту нарушения прав сотрудников прокуратура внесла представление Горноуральского городского округа.