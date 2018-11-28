В Карпинске из-за гибели сотрудника ИК-3 возбуждено уголовное дело

17:39 | 30.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Карпинске возбуждено уголовное дело по факту гибели сотрудника исправительной колонии № 3 в посёлке Кытлым.



Установлено, что 21 ноября младший инспектор 1-й категории группы надзора отдела безопасности ИК-3 погиб в результате опрокидывания трактора, которым он управлял на лесозаготовительных работах.



Как отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры, сотрудник ИК по должностной инструкции не должен был управлять трактором. Кроме того, имеются основания полагать, что при работах нарушались требования охраны труда.



Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека».