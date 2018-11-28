Новости дня
17:39 | 30.11.2018
пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
В Карпинске из-за гибели сотрудника ИК-3 возбуждено уголовное дело
Установлено, что 21 ноября младший инспектор 1-й категории группы надзора отдела безопасности ИК-3 погиб в результате опрокидывания трактора, которым он управлял на лесозаготовительных работах.
Как отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры, сотрудник ИК по должностной инструкции не должен был управлять трактором. Кроме того, имеются основания полагать, что при работах нарушались требования охраны труда.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:21 | 30.11.2018
Военнослужащий Росгвардии удостоился награды за спасение свердловчанина
18:21 | 30.11.2018
В Прикамье проведут правовой диктант
17:39 | 30.11.2018
В Карпинске из-за гибели сотрудника ИК-3 возбуждено уголовное дело
16:59 | 30.11.2018
В Перми в восьмой раз прошел фестиваль «Молодой инноватор»
16:42 | 30.11.2018
В Свердловской области утвердили новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами
16:40 | 30.11.2018
Пермская школа стала абсолютным победителем федерального конкурса
16:24 | 30.11.2018
Вадим Самойлов открыл в Екатеринбурге рок-клуб
16:23 | 30.11.2018
Пермский край приобрел объекты недвижимости у ОАО «РЖД»
16:15 | 30.11.2018
В Екатеринбурге решили не сносить ДК «Химмаш»
15:58 | 30.11.2018
На Урале полиция разыскивает женщину, которая с помощью гипноза похитила золотые украшения у медсестры
15:45 | 30.11.2018
Пермский край готов сказать спасибо своим амбассадорам
15:22 | 30.11.2018
СКР и прокуратура проводят проверки по факту ДТП с девятью пострадавшими в Екатеринбурге
14:47 | 30.11.2018
Александр Высокинский встретился с генконсулом Германии в Екатеринбурге Штефаном Кайлем
14:34 | 30.11.2018
Налоговики банкротят крупный карьер под Екатеринбургом
14:14 | 30.11.2018
Администрация Екатеринбурга до февраля продлила контракт с директором ЦПКиО Романом Шадриным
13:43 | 30.11.2018
Пермяки могут купить живые ели в лесничествах
13:33 | 30.11.2018
Первый в Пермском крае проморобот МФЦ приступил к выполнению своих трудовых обязанностей
13:31 | 30.11.2018
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Зауралье превышает общероссийскую на 55 %
13:28 | 30.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 ноября 2018 года
13:07 | 30.11.2018
«МегаФон» меняет старые «раскладушки» на новые iPhone
12:50 | 30.11.2018
Посёлок Черёмухово Североуральского ГО остался без водоснабжения
12:31 | 30.11.2018
Почти 250 пермяков перешли к заключительному блоку дистанционного отбора конкурса «Лидеры России»
12:27 | 30.11.2018
В Нижнем Тагиле из-за строительства ледового городка ограничат движение по Театральной площади
12:13 | 30.11.2018
В выходные в Перми потеплеет
11:53 | 30.11.2018
За ночь из центральной части Кургана вывезли 530 тонн снега
11:28 | 30.11.2018
Завершено расследование убийства женщины, труп которой нашли в районе гаражей на Маневровой
10:35 | 30.11.2018
В Екатеринбурге выбрали учителя года – 2018
10:24 | 30.11.2018
На улице Сурикова задержали студентов, наносивших на дома граффити с рекламой наркотиков
09:49 | 30.11.2018
Ночью в Екатеринбурге загорелся пункт приёма макулатуры
09:44 | 30.11.2018
С 1 декабря заработная плата сотрудников Группы «Уралкалий» будет проиндексирована на 4 %
09:33 | 30.11.2018
В Каменске-Уральском за взятку оштрафовали стоматологическую клинику, которая работала без лицензии
09:20 | 30.11.2018
В ДТП на Объездной дороге пострадал пешеход
23:56 | 29.11.2018
Екатеринбургский «Автомобилист» всухую проиграл «Авангарду»
21:26 | 29.11.2018
Из-за ребенка, потушившего Вечный огонь, в школах Нижнего Тагила проведут патриотические уроки
21:22 | 29.11.2018
В Екатеринбурге временно изменены маршруты автобусов от аэропорта
20:16 | 29.11.2018
В Екатеринбурге тестируют новые правила дорожного движения