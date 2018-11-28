Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


16:42 | 30.11.2018

sadrin.ru

В Свердловской области утвердили новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами

В Свердловской области утвердили новую редакцию схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами с обновлёнными нормативами накопления отходов, объёмами образования ТКО, количеством полигонов и контейнерных площадок.

«Предыдущая территориальная схема была принята в 2016 году. Сегодня многие вводные поменялись. Например, в Екатеринбурге количество площадок накопления отходов выросло в полтора раза – это нужно было учесть. На этапе подготовки этой редакции мы провели огромную работу вместе с муниципалитетами и региональными операторами, которые будут отвечать за реализацию «мусорной» реформы с нового года», – рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Перед Свердловской областью стоит цель сокращения объёмов захоронения твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, через пять лет 60 % отходов должны попадать на переработку (сейчас – около 6 %).

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:06 | 30.11.2018
Непобедимая шаурма: киоск около ДИВСа не смогла победить даже прокуратура

18:21 | 30.11.2018
Военнослужащий Росгвардии удостоился награды за спасение свердловчанина

18:21 | 30.11.2018
В Прикамье проведут правовой диктант

17:58 | 30.11.2018
В Горноуральском ГО прокуратура добилась выплаты заплаты сотрудникам МУПа

17:39 | 30.11.2018
В Карпинске из-за гибели сотрудника ИК-3 возбуждено уголовное дело

16:59 | 30.11.2018
В Перми в восьмой раз прошел фестиваль «Молодой инноватор»

16:42 | 30.11.2018
В Свердловской области утвердили новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами

16:40 | 30.11.2018
Пермская школа стала абсолютным победителем федерального конкурса

16:24 | 30.11.2018
Вадим Самойлов открыл в Екатеринбурге рок-клуб

16:23 | 30.11.2018
Пермский край приобрел объекты недвижимости у ОАО «РЖД»

16:15 | 30.11.2018
В Екатеринбурге решили не сносить ДК «Химмаш»

15:58 | 30.11.2018
На Урале полиция разыскивает женщину, которая с помощью гипноза похитила золотые украшения у медсестры

15:45 | 30.11.2018
Пермский край готов сказать спасибо своим амбассадорам

15:22 | 30.11.2018
СКР и прокуратура проводят проверки по факту ДТП с девятью пострадавшими в Екатеринбурге

14:47 | 30.11.2018
Александр Высокинский встретился с генконсулом Германии в Екатеринбурге Штефаном Кайлем

14:34 | 30.11.2018
Налоговики банкротят крупный карьер под Екатеринбургом

14:28 | 30.11.2018
В ДТП с участием автобуса на дублёре Сибирского тракта пострадали 9 человек

14:14 | 30.11.2018
Администрация Екатеринбурга до февраля продлила контракт с директором ЦПКиО Романом Шадриным

13:46 | 30.11.2018
Сегодня в Екатеринбурге пройдут публичные слушания по бюджету на 2019 год

13:43 | 30.11.2018
Пермяки могут купить живые ели в лесничествах

13:43 | 30.11.2018
Из-за заболеваемости ОРВИ частично приостановлены занятия в 7 школах Кургана

13:33 | 30.11.2018
Первый в Пермском крае проморобот МФЦ приступил к выполнению своих трудовых обязанностей

13:31 | 30.11.2018
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Зауралье превышает общероссийскую на 55 %

13:28 | 30.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 ноября 2018 года

13:07 | 30.11.2018
«МегаФон» меняет старые «раскладушки» на новые iPhone

12:50 | 30.11.2018
Посёлок Черёмухово Североуральского ГО остался без водоснабжения

12:31 | 30.11.2018
Почти 250 пермяков перешли к заключительному блоку дистанционного отбора конкурса «Лидеры России»

12:27 | 30.11.2018
В Нижнем Тагиле из-за строительства ледового городка ограничат движение по Театральной площади

12:23 | 30.11.2018
Пермяки успешно выступили на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс-2018»

12:13 | 30.11.2018
В выходные в Перми потеплеет

12:11 | 30.11.2018
К Новому году в уральской столице планируют украсить более 11 тысяч объектов

11:53 | 30.11.2018
За ночь из центральной части Кургана вывезли 530 тонн снега

11:52 | 30.11.2018
122-летие Жукова: в Екатеринбурге возложат цветы к памятнику великого полководца

11:28 | 30.11.2018
Завершено расследование убийства женщины, труп которой нашли в районе гаражей на Маневровой

11:00 | 30.11.2018
Двум уральцам вынесли приговор: одному – за убийство, второму – за укрывательство

10:35 | 30.11.2018
В Екатеринбурге выбрали учителя года – 2018

10:24 | 30.11.2018
На улице Сурикова задержали студентов, наносивших на дома граффити с рекламой наркотиков

10:13 | 30.11.2018
В Екатеринбурге у предпринимателя изъяли почти 40 литров нелегального алкоголя

10:00 | 30.11.2018
Атомные города Свердловской области получат по 150 млн рублей

комментариев: 1

09:49 | 30.11.2018
Ночью в Екатеринбурге загорелся пункт приёма макулатуры

09:44 | 30.11.2018
С 1 декабря заработная плата сотрудников Группы «Уралкалий» будет проиндексирована на 4 %

09:33 | 30.11.2018
В Каменске-Уральском за взятку оштрафовали стоматологическую клинику, которая работала без лицензии

09:20 | 30.11.2018
В ДТП на Объездной дороге пострадал пешеход

29.11.2018

23:56 | 29.11.2018
Екатеринбургский «Автомобилист» всухую проиграл «Авангарду»

21:26 | 29.11.2018
Из-за ребенка, потушившего Вечный огонь, в школах Нижнего Тагила проведут патриотические уроки

21:22 | 29.11.2018
В Екатеринбурге временно изменены маршруты автобусов от аэропорта

20:16 | 29.11.2018
В Екатеринбурге тестируют новые правила дорожного движения

20:13 | 29.11.2018
В Екатеринбурге турменеджера группы IC3PEAK вызвали в полицию на разговор

19:03 | 29.11.2018
В 2019 году «СИБУР» запустит новое производство на территории Пермского края

18:49 | 29.11.2018
В Перми открылись новые очистные сооружения с уникальными для Европы технологиями


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 