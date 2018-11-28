В Свердловской области утвердили новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами

16:42 | 30.11.2018

sadrin.ru

В Свердловской области утвердили новую редакцию схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами с обновлёнными нормативами накопления отходов, объёмами образования ТКО, количеством полигонов и контейнерных площадок.



«Предыдущая территориальная схема была принята в 2016 году. Сегодня многие вводные поменялись. Например, в Екатеринбурге количество площадок накопления отходов выросло в полтора раза – это нужно было учесть. На этапе подготовки этой редакции мы провели огромную работу вместе с муниципалитетами и региональными операторами, которые будут отвечать за реализацию «мусорной» реформы с нового года», – рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.



Перед Свердловской областью стоит цель сокращения объёмов захоронения твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, через пять лет 60 % отходов должны попадать на переработку (сейчас – около 6 %).