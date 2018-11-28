Вадим Самойлов открыл в Екатеринбурге рок-клуб

16:24 | 30.11.2018

Фото: vk.com

Сегодня, 30 ноября, состоялась первая в истории встреча оргкомитета Екатеринбургского рок-клуба, главная цель которого – создать объединение творческих людей, которое будет заниматься выведением музыкальной культуры Екатеринбурга на новый уровень, с представителями СМИ. На встрече присутствовал куратор Екатеринбургского клуба – музыкант Вадим Самойлов, который уже давно поддерживает молодых музыкантов в их начинаниях и активно помогает творческой молодежи.



В состав оргкомитета Екатеринбургского рок-клуба вошли директор «Свободы Концерт Холл» Антон Чернобровкин, лидер группы «Тимертау» и директор творческого комплекса Umbrella Семен Чеурин, музыкант и директор ивент-агентства SUKHOVEEV Сергей Суховеев, директор шоу-компании «Поколение», организатор детского музыкального фестиваля «РокЗачет» Алена Соколова.



По словам Вадима Самойлова, он уделяет достаточное внимание молодым музыкантам и явно видит, что с развитием начинающих творческих личностей складывается не самая веселая картинка – многие остаются «неприкаянными». «Я считаю, что сейчас, в эпоху капитализма, стоит вернуться к идеям коллективизма. Необходимо создать сообщество музыкантов для музыкантов, где они смогут поддержать друг друга и помочь», – считает Самойлов.



Как сообщили организаторы Екатеринбургского рок-клуба, в планах объединения – проведение образовательных программ, сотрудничество с крупнейшими фестивалями страны, организация концертов уральских групп в Екатеринбурге и соседних регионах, запись и выпуск релизов групп и сборника уральской музыки, создание фото- и видеопродакшена, организация оупен-эйров. При этом присоединяться к рок-клубу может любая музыкальная группа – вне зависимости от жанра и опыта.



Ранее, кстати, Вадим Самойлов входил в экспертный совет фестиваля «Старый Новый Рок», но вышел из его состава по собственному желанию, так как, по его словам, с форматом «Старого Нового Рока» и «Ночи музыки» он не нашел согласия. «Можно сказать, что фестивали «Старый Новый Рок» и Ural Music Night – это своего рода «витрины» для музыкантов, а наш Екатеринбургский рок-клуб можно назвать бульоном, в котором музыканты будут именно развиваться», – отметил Самойлов.



Пока создатели рок-клуба в Екатеринбурге признаются, что еще многое в их деятельности четко не продумано и не распланировано. Из ближайших мероприятий – летний оупен-эйр, к которому будет выпущен сборник с песнями молодых и талантливых уральских музыкантов. В планах объединения – увеличивать команду и искать партнеров. «Да, на сегодняшний день у нас нет конкретного образа Екатеринбургского рок-клуба, то есть того, чем он будет в конечном итоге, и плана действий, но гораздо важнее то, что у нас есть мечта – объединиться и помочь музыкантам вместе», – рассказывает Вадим Самойлов.



Напомним, в рамках Екатеринбургского рок-клуба с 28 по 30 ноября проходил форум независимых музыкантов, где для начинающих исполнителей мастер-классы провели известные представители уральского шоу-бизнеса. Официальное открытие Екатеринбургского рок-клуба состоится сегодня, 30 ноября, на площадке концерт-холла «Свобода». Кульминацией этого события станет гала-концерт, где выступят девять местных музыкальных групп и Вадим Самойлов.