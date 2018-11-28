В Екатеринбурге решили не сносить ДК «Химмаш»

16:15 | 30.11.2018

ермак-инфо.рф

Администрация Екатеринбурга добилась сохранения ДК «Химмаш».



Стало известно, что накануне глава города Александр Высокинский встретился с собственником здания - депутатом Заксобрания Валерием Савельевым. Они договорились, что ДК передадут муниципалитету, а компания AVS Group получит другой участок для строительства жилого дома.



Здание ДК «Химмаш» было построено в 1965 году. Сейчас в нём располагаются детские кружки и секции, а также торговые и офисные помещения.