На Урале полиция разыскивает женщину, которая с помощью гипноза похитила золотые украшения у медсестры

В Нижнем Тагиле полиция устанавливает личность женщины цыганской внешности, которая накануне похитила у медсестры поликлиники на улице Новострой, 24 золотые украшения. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей.Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, злоумышленница пришла в поликлинику около 11:00, в кабинете на четвёртом этаже она спросила у медсестры о трудоустройстве. Ей сказали, куда нужно обратиться. Однако через некоторое время женщина вернулась. С этого момента потерпевшая с трудом вспоминает происходившее.«Сначала попросила воды, потом накрыла поданную ей кружку вафельным полотенцем. Женщина вспомнила, что провожала посетительницу в туалет, а потом вернулась к себе в кабинет. В полной прострации с кружкой и полотенцем в руках застала медсестру в кабинете ее коллега, выходившая на несколько минут. Она сразу обратила внимание, что у женщины исчезли золотые украшения», - рассказал полковник Горелых.На вид женщине около 40 лет. Судя по записям камер видеонаблюдения, одета она была в красный пуховик, на голове – синий платок.Полиция уже возбудила уголовное дело. Тех, кто узнает женщину на записи с камер, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону (3435)47-71-02 или на линию 02.