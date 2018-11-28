СКР и прокуратура проводят проверки по факту ДТП с девятью пострадавшими в Екатеринбурге

15:22 | 30.11.2018

Следственные органы и прокуратура организовали в Екатеринбурге проверки по факту ДТП на дублёре Сибирского тракта, где пострадало 9 человек: четыре женщины, четверо мужчины и 16-летняя девочка.



«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдения законодательства при перевозке пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



«С учётом того, что пострадавшими являются пассажиры маршрутного автобуса, которым в момент произошедшего оказывалась услуга по перевозке, следственными органами организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного противоправного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.



Напомним, что авария произошла сегодня в 11:40. По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего по маршруту № 45 двадцать пассажиров, отвлёкся и допустил наезд на припаркованный грузовик. Данный маршрут обслуживает ЕМУП «МОАП».