Александр Высокинский встретился с генконсулом Германии в Екатеринбурге Штефаном Кайлем

Сегодня, 30 ноября, глава уральской столицы Александр Высокинский встретился с генеральным консулом Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Штефаном Кайлем. Обсуждались вопросы расширения сотрудничества.Сейчас в Германии идёт год российской культуры. Также планируется перекрестный год российско-германского сотрудничества в научной сфере. В Екатеринбурге площадкой должен стать Уральский федеральный университет.«По итогам встречи стороны выразили надежду, что сотрудничество между Екатеринбургом и Германией будет постоянно развиваться и уже в 2019 году пройдет ряд совместных мероприятий», – отмечают в пресс-службе администрации города.