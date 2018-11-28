Налоговики банкротят крупный карьер под Екатеринбургом

14:34 | 30.11.2018

Налоговая инспекция обратилась с иском в Арбитражный суд Свердловской области о признании банкротом ОАО «Северский гранитный карьер». Сумма исковых требований составляет 2,5 миллиона рублей. Последний раз налоговики пытались признать предприятие банкротом в 2016 году, но тогда компания погасила задолженность перед государством.



ОАО «Северский гранитный карьер» - предприятие по производству щебня и песчано-щебеночной смеси, основанное в 1964 году, расположенное в поселке Северка Железнодорожного района Екатеринбурга. Продукцию на карьере закупают крупнейшие застройщики, дорожные и ремонтные организации.