В ДТП с участием автобуса на дублёре Сибирского тракта пострадали 9 человек

Несколько человек получили травмы в ДТП на дублёре Сибирского тракта, в районе дома № 43 на улице Новгородцевой. Авария произошла сегодня в 11:40.Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительной информации, водитель автобуса «Нефаз», следовавшего по маршруту № 45, отвлёкся и допустил наезд на припаркованный грузовик «Вольво».В автобусе в момент ДТП находилось 20 человек, 9 из них пострадали: четыре женщины (1997, 1957, 1983, 1955 г. р.), четверо мужчин (1966, 1973, 1957, 2000 г. р.) и 16-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали. Водители травм не получили.На место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции города. Проводится расследование.