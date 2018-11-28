Сегодня в Екатеринбурге пройдут публичные слушания по бюджету на 2019 год

13:46 | 30.11.2018

Сегодня, 30 ноября, в администрации Екатеринбурга состоятся публичные слушания. Участники обсудят проект решения думы о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



Слушания начнутся в 15:30. На официальном городском портале будет организована трансляция.