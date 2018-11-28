Новости дня
13:46 | 30.11.2018
Сегодня в Екатеринбурге пройдут публичные слушания по бюджету на 2019 год
Слушания начнутся в 15:30. На официальном городском портале будет организована трансляция.
© «Вечерние Ведомости»
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