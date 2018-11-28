Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 ноября 2018 года

13:28 | 30.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 29.11.2018 до 08:00 30.11.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 198 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 98 противоправных деяний. Из них два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, шесть грабежей, 23 кражи, в том числе две квартирные, пять фактов мошенничества, девять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе семь фактов хранения и два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло три ДТП с пострадавшими, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено семь массовых мероприятий, в котором приняло участие порядка 1000 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 53 сотрудника полиции, три сотрудника ИТГ ОМОН Росгвардии и четыре представителя частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.