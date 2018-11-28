«МегаФон» меняет старые «раскладушки» на новые iPhone

13:07 | 30.11.2018

«Раскладушка», разбитый экран, глубокие царапины, сколы и неработающий дисплей – сегодня за любые телефоны владелец может получить скидку. «МегаФон» запустил глобальный трейд-ин в своей розничной сети.



В программе участвуют салоны связи в 58 уральских городах. В рамках трейд-ин «МегаФон» принимает свыше 460 различных моделей телефонов брендов Apple, Samsung, Sony, LG. Стоимость старого устройства можно использовать не только на новое мобильное оборудование, но и на аксессуары, настройки или страховку. Новый товар можно купить в кредит или взять в рассрочку.



Обладатели любых других телефонов, включая старые ненужные «раскладушки» и неработающие «звонилки», также могут принять участие в программе в рамках утилизации и получить скидку в несколько тысяч рублей на ряд моделей Samsung, Apple и Honor.



«Новый год – время избавиться от старых вещей и впустить в жизнь новое. Мы предлагаем уральцам принести нам свои устарелые телефоны и приобрести современный смартфон с самым быстрым 4G-интернетом по привлекательной цене. К примеру, при сдаче Samsung Galaxy Note 8 с царапинами, трещинами и потертостями, мы даем покупателю скидку до 40 000 рублей на флагман Samsung Galaxy S9+», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



В Свердловской области программа действует в следующих городах: Асбест, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Екатеринбург, Заречный, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Лесной, Нижний Тагил, Новоуральск, Полевской, Ревда, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Тавда.



Подробные условия, сроки действия предложений, перечень салонов и уровень скидки в зависимости от состояния мобильного устройства, которое владелец сдает по трейд-ин, доступны на сайте. Также можно получить консультацию у специалистов офисов продаж «МегаФона».



На правах рекламы*