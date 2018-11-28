Посёлок Черёмухово Североуральского ГО остался без водоснабжения

12:50 | 30.11.2018

nashreporter.com

Накануне днём на 109-м километре трассы Серов – Ивдель при проведении дорожных работ повредили водовод, снабжающий водой посёлок Черёмухово Североуральского городского округа. В результате без водоснабжения остались 65 многоквартирных домов, а также школа, детский сад и Дом культуры.



Ликвидировать повреждение и восстановить подачу воды планируют сегодня к 16 часам. Жителям организован подвоз питьевой воды, также набрать воду можно на водоколонках, сообщается на сайте Североуральского городского округа.