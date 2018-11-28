В Нижнем Тагиле из-за строительства ледового городка ограничат движение по Театральной площади

12:27 | 30.11.2018

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С 1 декабря в Нижнем Тагиле ограничат движение транспорта по Театральной площади. Это связано со строительством ледового городка, который разместится на трёх площадках: Театральной площади, площади перед КДК «Современник» и в сквере за Нижнетагильским драматическим театром.



Как сообщает пресс-служба администрации города, с 1 декабря до 31 января будет закрыт проезд на участке от проспекта Строителей, 4, до улицы Пархоменко.