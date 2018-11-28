122-летие Жукова: в Екатеринбурге возложат цветы к памятнику великого полководца

11:52 | 30.11.2018

1 декабря в Екатеринбурге отметят 122-летие Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. К его памятнику у штаба Центрального военного округа на проспекте Ленина возложат цветы.



«В церемонии примут участие командование ЦВО, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, губернатор Свердловской области, ветераны войн и военной службы, военнослужащие, представители трудовых коллективов, студенты вузов Екатеринбурга, кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы», – отмечают в пресс-службе Центрального военного округа.



Напомним, что с 1948 по 1953 год Жуков командовал войсками Краснознамённого Уральского военного округа.