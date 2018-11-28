Завершено расследование убийства женщины, труп которой нашли в районе гаражей на Маневровой

11:28 | 30.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины 1973 года рождения. Труп был найден в районе гаражей на улице Маневровой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



В совершении убийства подозревается 39-летний мужчина, который признался в содеянном. По версии следствия, вечером 25 марта этого года обвиняемый распивал алкоголь вместе со своей новой знакомой в квартире на Маневровой. На фоне ссоры мужчина убил женщину, а тело спрятал в районе гаражей.



Сейчас дело направлено в суд.