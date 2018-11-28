Двум уральцам вынесли приговор: одному – за убийство, второму – за укрывательство

11:00 | 30.11.2018

vistanews.ru

Режевской городской суд вынес приговор Илье Фарсиеву и Александру Клевакину. Первый признан виновным в убийстве, второй – в укрывательстве особо тяжкого преступления.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на фоне ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Фарсиев избил и задушил шнуром знакомого. Вместе с Клевакиным он попытался расчленить тело, после чего злоумышленники обложили труп дровами и покрышками, облили бензином и подожгли.



Фарсиев приговорён к 12 годам в колонии строгого режима, Клевакин – к году принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.