Новости дня
11:00 | 30.11.2018
vistanews.ru
Двум уральцам вынесли приговор: одному – за убийство, второму – за укрывательство
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на фоне ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Фарсиев избил и задушил шнуром знакомого. Вместе с Клевакиным он попытался расчленить тело, после чего злоумышленники обложили труп дровами и покрышками, облили бензином и подожгли.
Фарсиев приговорён к 12 годам в колонии строгого режима, Клевакин – к году принудительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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