В Екатеринбурге выбрали учителя года – 2018

10:35 | 30.11.2018

Конкурс «Учитель года – 2018» в Екатеринбурге выиграла учитель истории и обществознания школы № 102 Ксения Рыбина. В финал также вышли учитель английского языка в гимназии № 47 Анастасия Бирюкова, учитель английского языка в гимназии № 9 Фарида Глякина, учитель русского языка и литературы в лицее № 180 Александр Моисеев и учитель английского языка в школе № 25 Маргарита Сагитова.



Финал конкурса состоялся накануне, 29 ноября, в лицее № 88. Лучших педагогов поздравили мэр города Александр Высокинский и председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.



«Учитель – это тот человек, который находится рядом с ребенком во время его формирования и становления как личности, в том числе и трудного возраста 12, 13 и 14 лет. Это добрая, но в то же время очень сложная профессия. Каждому ученику нужно отдать частичку своей души. То, что вы делаете, – вы делаете не зря», – отметил Александр Высокинский.