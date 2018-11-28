На улице Сурикова задержали студентов, наносивших на дома граффити с рекламой наркотиков

Накануне в Екатеринбурге на улице Сурикова сотрудники полиции задержали двух 18-летних студентов, которые с помощью трафаретов и чёрных спрей-красок наносили на дома граффити, содержащие рекламу наркотических средств. Всего установлено пять эпизодов.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, молодые люди признали свою вину и рассказали, что за каждую надпись им обещали заплатить 100 рублей.Задержанных привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 6.13 КоАП Российской Федерации («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Санкция – штраф от 4 до 5 тысяч рублей.