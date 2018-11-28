В Екатеринбурге у предпринимателя изъяли почти 40 литров нелегального алкоголя

10:13 | 30.11.2018

vest-news.ru

В Екатеринбурге судебные приставы изъяли у предпринимателя 39 литров спиртосодержащей продукции: 28,5 литра водки (25 бутылок), 8 литров пива (16 бутылок), а также 2,5 литра коньяка (5 бутылок).



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, предприниматель торговал алкоголем нелегально, без лицензии.



Бизнесмена оштрафовали на 5 тысяч рублей, алкоголь отправили в специализированную организацию на утилизацию.