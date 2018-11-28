Атомные города Свердловской области получат по 150 млн рублей

10:00 | 30.11.2018

На фото город Заречный, источник: wikimapia.org

Атомные города Свердловской области – Заречный, Новоуральск, Лесной – получат в текущем году по 150 млн рублей на развитие инфраструктуры, соответствующее постановление принято на заседании регионального правительства.



Отметим, что между правительством Свердловской области и ГК «Росатом» заключено соглашение о сотрудничестве: госкорпорация делает дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона, правительство направляет на развитие атомградов дополнительные средства.