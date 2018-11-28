Ночью в Екатеринбурге загорелся пункт приёма макулатуры

09:49 | 30.11.2018

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Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Амундсена загорелся пункт приёма макулатуры. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 04:18.



«На площади 20 кв. м повреждена внутренняя отделка помещения по приёму макулатуры. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Огонь локализовали в 04:28. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:14.